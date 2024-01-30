Арестовывать счета и ограничивать уклонистов в праве вождения будут через суд, - законопроект о мобилизации

ТЦК будет обращаться в суд, чтобы ограничить уклонистов в праве распоряжаться их средствами.

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Кабинет Министров Украины после доработки внес в Верховную Раду новый законопроект №10449, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Главное новшество обновленного законопроекта о мобилизации — наложение ограничений на уклонистов через суд.

Теперь ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного следующие ограничения:

- наложение ареста на банковские счета и ценности, хранящиеся в банках;

- ограничение на выезд за границу;

- ограничение прав на управление автомобилем.

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