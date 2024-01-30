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  1. В Україні

Арештовувати рахунки та обмежувати ухилянтів у праві керування авто будуть через суд, - законопроект про мобілізацію

21:26, 30 січня 2024
ТЦК буде звертатися до суду, щоб обмежити ухилянтів у праві розпоряджатися їх коштами.
Арештовувати рахунки та обмежувати ухилянтів у праві керування авто будуть через суд, - законопроект про мобілізацію
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Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. 

Головна новація оновленого законопроекту про мобілізацію — накладення обмежень на ухилянтів через суд.

Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного такі обмеження:

- накладення арешту на банківські рахунки та цінності, що зберігаються в банках;

- обмеження на виїзд за кордон;

- обмеження прав на керування автомобілем.

Нагадаємо, що у новому законопроекті передбачено, що держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову.

Як раніше повідомлялося, Кабмін офіційно відкликав свій законопроект 10378 про посилення мобілізації для його доопрацювання. 

Заступник голови Комітету із питань нацбезпеки Єгор Чернєв заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію має бути «законним і справедливим».

 Крім того, повідомлялося, які вимоги ставлять у Верховній Раді до нового законопроєкту про мобілізацію.

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