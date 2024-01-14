Старий законопроєкт про мобілізацію містив неконституційні норми, в новому такого бути не повинно – нардеп Чернєв

Нардеп Єгор Чернєв заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію не має суперечити конституційним нормам.

Фото: tsn.ua

Як раніше повідомлялося, Кабмін офіційно відкликав свій законопроект 10378 про посилення мобілізації для його доопрацювання. Підготовку нового варіанту законопроєкту анонсував міністр оборони Рустем Умєров. Найближчим часом оновлений документ відправлять на погодження Уряду.

Заступник голови Комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію має бути «законним і справедливим».

Він зазначив, що попередній законопроєкт про мобілізацію містив неконституційні норми. За його словами, в новому законі не повинно такого бути.

«Щодо законності цього проєкту - він точно не має суперечити конституційним нормам. На жаль, перший варіант містив неконституційні норми. Ми досить плідно та конкретно пропрацювали з Міноборони та Генштабом ці спірні норми», - сказав він.

Щодо справедливості, то це та категорія, яку складно охарактеризувати, зауважив Єгор Чернєв.

«Ми маємо зробити збалансований законопроєкт, і ми прагнемо того, щоб був баланс з точки зору мотивації та примусу як результатів, так і наслідків», — додав він.

Нагадаємо, в Офісі Президента оцінили, коли Рада може ухвалити законопроєкт про мобілізацію.

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