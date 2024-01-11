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Міноборони внесе нову редакцію законопроєкту про мобілізацію найближчим часом, — Рустем Умєров

19:05, 11 січня 2024
Оновлений законопроєкт, зокрема, має встановити чіткий термін служби по мобілізації.
Міноборони внесе нову редакцію законопроєкту про мобілізацію найближчим часом, — Рустем Умєров
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Міністерство оборони підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. Найближчим часом оновлений документ відправлять на погодження Уряду. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Наші воїни потребують ротацій та відпусток. Наші воїни потребують можливості відновитися. Наші воїни мають право знати, що їх чекає, та планувати власне життя. Законопроєктом  про мобілізацію планується встановити чіткий термін служби по мобілізації – і це потрібно кожному воїну.

Наша команда вже підготувала нову редакцію законопроєкту з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Готові виносити його на погодження Уряду в найближчий час. Попередню редакцію законопроєкту відкликали», — зазначив міністр.

За його словами, над мобілізаційним законопроєктом робоча група працювала пів року. До неї увійшли представники всіх фракцій парламенту, команди Міністерства оборони, Генерального штабу та низки інших міністерств та відомств.

«Після реєстрації законопроєкту у парламенті ми разом з командою Міноборони, Головнокомандувачем Залужним, Начальником Генштабу Шапталою брали участь в обговореннях та закритих нарадах. Пояснювали необхідність цього рішення. Почули та врахували всі застереження», — додав Умєров.

Очільник Міноборони зазначив, що оновлений законопроєкт, зокрема, має встановити чіткий термін служби по мобілізації.

«Воїнам треба дати можливість відпочити. Це справедливо.

Звільненим з полону треба дати вибір, чи залишатися у війську. Ті з них, хто обере залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки. Це чесно.

Строковиків треба нарешті відпустити додому. Це правильно.

Зараз критично важливі для держави питання мобілізації, військового обліку та проведення ротацій — політизуються та гальмуються. Це неприпустимо в часи великої війни», — заявив Умєров.

Раніше ми писали, що Кабмін офіційно відкликав свій законопроект про посилення мобілізації.

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