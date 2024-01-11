Минобороны внесет новую редакцию законопроекта о мобилизации в ближайшее время, — Рустем Умеров

Обновленный законопроект, в частности, должен установить четкий срок службы по мобилизации.

Министерство обороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. В ближайшее время обновленный документ будет направлен на согласование Правительства. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

«Наши воины нуждаются в ротациях и отпусках. Наши воины нуждаются в возможности восстановиться. Наши воины имеют право знать, что их ждет и планировать собственную жизнь. Законопроектом о мобилизации планируется установить четкий срок службы по мобилизации – и это необходимо каждому воину.

Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

Готовы выносить его на согласование Правительства в ближайшее время. Предыдущую редакцию законопроекта отозвали», — отметил министр.

По его словам, над мобилизационным законопроектом рабочая группа работала полгода. В нее вошли представители всех фракций парламента, команды Министерства обороны, Генерального штаба и ряда других министерств и ведомств.

«После регистрации законопроекта в парламенте мы вместе с командой Минобороны, Главнокомандующим Залужным, Начальником Генштаба Шаптала принимали участие в обсуждениях и закрытых совещаниях. Объясняли необходимость этого решения. Услышали и учли все оговорки», - добавил Умеров.

Глава Минобороны отметил, что обновленный законопроект, в частности, должен установить четкий срок службы по мобилизации.

«Воинам нужно дать возможность отдохнуть. Это справедливо.

Освобожденным из плена нужно дать выбор или оставаться в армии. Те из них, кто выберет остаться, потребуют не менее нескольких месяцев отпуска. Это честно.

Строковиков надо наконец-то отпустить домой. Это верно.

Сейчас критически важные для государства вопросы мобилизации, военного учета и проведения ротаций — политизируются и тормозятся. Это недопустимо во время Великой войны», — заявил Умеров.

Ранее мы писали, что Кабмин официально отозвал свой законопроект об усилении мобилизации.

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