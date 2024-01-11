Собрание Днепровского райсуда Киева сообщило о незаконности обыска работниками ГБР судей, работников суда и посетителей и вмешательство в деятельность суда

Обыск в Днепровском райсуде Киева проводился безотлагательно без какого-либо судебного решения, а целью было получение следователем доступа к служебному компьютеру, который принадлежит и закреплен за помощником судьи Юлии Иваниной, - заявление собрания судей.

Сотрудники ГБР провели в Днепровском райсуде Киева безотлагательный обыск без судебного решения. При этом следователем получен доступ к проекту судебного решения по делу, а также другим проектам и судебным решениям, в которых указаны персональные данные участников судебного производства. Об этом сообщает Днепровский райсуд Киева, ссылаясь на решение собрания судей о вмешательстве в правосудие.

«9 січня 2024 року в приміщенні Дніпровського районного суду міста Києва за адресою: місто Київ, вул. Пластова (колишня – Івана Сергієнка), будинок 3, де здійснюють свою діяльність судді Дніпровського районного суду м. Києва та апарат суду, заступником керівника другого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідування Терьохіним Д. Г. за участю старших оперуповноважених та оперуповноваженого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві з 10 години 47 хвилин до 15 години 47 хвилин проведено невідкладний обшук без будь-якого судового рішення «у зв’язку з невідкладним випадком (пов’язаним із врятуванням майна)».

При вході у приміщення Дніпровського районного суду міста Києва працівники Державного бюро розслідувань здійснювали особистий обшук працівників суду, слідчих, прокурорів, у тому числі відвідувачів – громадян України, перевіряли їх особисті речі, зміст мобільних телефонів та інших пристроїв. При цьому особистий обшук осіб жіночої статі здійснювали особи протилежної статі.

Фактично основною метою проведеного невідкладного обшуку було одержання слідчим доступу до службового комп’ютеру, який належить Дніпровському районному суду міста Києва та закріплений за помічником судді Іваніної Ю.В. Там ним відшукано та одержано доступ до проєкту судового рішення у справі, а також до інших проєктів та судових рішень, в яких зазначені персональні дані учасників судового провадження.

При цьому повний текст вказаного судового рішення не був оголошений станом на час проведення обшуку. Його оголошення було призначено у день проведення обшуку на 17-00 годину.

Під час огляду комп’ютеру, за повідомленням судді Іваніної Ю.В., слідчий застосовував також власний мобільний телефон для фотографування неоголошеного повного тексту рішення та подальшої відправки відповідних фото невстановленій особі через месенджери, проте такі дії у протоколі взагалі не знайшли свого відображення.

Крім того, без ухвалення відповідного процесуального рішення вказана службова особа здійснила особистий обшук судді Іваніної Ю.В., а також особистий обшук її помічника Білої М.А. та секретаря Ющенко Т.В., а саме жіночих сумочок, верхнього одягу. Оглянуто мобільні телефони помічника та секретаря, а саме їх особисту переписку з суддею.

Більш того, вилучені під час обшуку дані з камер відеоспостереження приміщення Дніпровського районного суду м. Києва, а також копії табелів робочого часу, накази про відпустки судді Іваніної Ю.В. за 2022 та 2023 роки, взагалі не відносяться до «врятування майна», та повинні були бути одержаними органом досудового розслідування у законний спосіб, визначений КПК України.

Окремо звертаємо увагу на той факт, що згідно даних протоколу обшуку від 09.01.2024 року, його копія взагалі не була надана на підпис та не вручена жодній уповноваженій особі Дніпровського районного суду м. Києва.

Таким чином, за наслідками проведеного безпідставного та незаконного невідкладного обшуку інформації, що має значення для розслідування даного кримінального провадження, слідчим не виявлено, про що зазначено в протоколі обшуку.

Відповідно до частини 9 статті 49 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» проведення стосовно судді оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися лише з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора або його заступника, керівника обласної прокуратури або його заступника.

Зазначені вище дії органу досудового розслідування вважаємо незаконними, такими, що суперечать вимогам ч. 9 ст. 49 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», вчинені з явним перевищенням влади та службових повноважень з метою втручання у діяльність Дніпровського районного суду м. Києва щодо здійснення правосуддя.

11 січня 2024 року зборами суддів Дніпровського районного суду м. Києва прийнято рішення щодо звернення до Вищої ради правосуддя, Ради суддів України та Офісу Генерального прокурора із заявою про втручання у діяльність суду щодо здійснення правосуддя.

Крім того, зборами суддів Дніпровського районного суду м. Києва підтримано звернення судді Іваніної Ю.В. до Вищої ради правосуддя з приводу незаконного втручання в її діяльність щодо здійснення правосуддя.

Колектив Дніпровського районного суду м. Києва закликає уповноважені державні органи терміново вжити передбачених законом заходів за зазначеними вище фактами, які викладені у зверненнях.

Наголошуємо, що такі незаконні дії порушують основні засади правової системи, засади кримінального провадження, підривають довіру до юридичних інститутів та мають потенційно шкідливий вплив на роботу судової гілки влади.

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України та на засадах верховенства права. Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою дискредитації суду або вплив на безсторонність суду, заклики до невиконання судових рішень забороняються і мають наслідком відповідальність, установлену законом», - зазначив Дніпровський районний суд Києва.

Автор: Наталья Мамченко

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