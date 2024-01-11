Офис Генпрокурора получил первые доказательства использования оккупантами ракет из КНДР для обстрелов Украины

В частности, северокорейские ракеты оккупанты применяли при обстреле Харькова 2 января.

Офис Генерального прокурора получил первые доказательства использования российскими захватчиками ракет, изготовленных в КНДР, для нанесения ударов по территории Украины. Об этом заявил генпрокурор Андрей Костин в эфире «Суспільне. Спротив».

В частности, северокорейские ракеты оккупанты применяли при обстреле города Харьков 2 января.

По словам Андрея Костина, такие доказательства украинской стороной были получены на днях.

«Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей», - пояснил он.

Генпрокурор рассказал, что к аналогичным выводам пришли также военные эксперты по межведомственной рабочей группе при Офисе генпрокурора. Специалисты были на месте «прилета» и провели предварительный осмотр и анализ частей ракеты.

Костин также добавил, что сейчас идет комплексная комиссионная экспертиза. Она должна окончательно подтвердить данный факт.

Также он рассказал о работе над обнаружением других фрагментов боеприпасов, обнаруженных на местах недавних российских атак в Харьковской и Одесской областях.

Ранее стало известно, что рф запускала по Украине северокорейские баллистические ракеты.

Добавим, что Словакия отказалась осудить поставки ракет из КНДР в рф.

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