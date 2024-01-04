рф вже запускала по Україні північнокорейські балістичні ракети

Північнокорейські балістичні ракети запускали по Україні наприкінці грудня та на початку січня, - заявили американські чиновники.

Фото: defence-ua.com

росія почала запускати по Україні балістичні ракети, які були передані Північною Кореєю. Про це повідомило видання Washington Post із посиланням на двох неназваних американських чиновників.

«росія стає все більш ізольованою на світовій арені і змушена шукати військову техніку у держав-однодумців», - сказав американський чиновник.

«Наша інформація вказує на те, що КНДР нещодавно надала росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет, а росія запустила кілька балістичних ракет по Україні», - сказав чиновник.

Другий чиновник повідомив, що північнокорейські снаряди були балістичними ракетами малої дальності, які Москва випустила наприкінці грудня і на початку січня.

Пізніше координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі підтвердив цю інформацію на брифінгу.

«30 грудня 2023 року російські війська запустили як мінімум одну північнокорейську балістичну ракету по території України. Судячи з усього, ця ракета впала у відкритому полі в Запорізькій області. А 2 січня росія запустила кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні, у тому числі в рамках нічної повітряної атаки», - заявив Кірбі.

Раніше ми писали, що росія планує оснащувати крилаті ракети касетним боєприпасом.

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