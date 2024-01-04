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  1. В Україні

СБУ викрила компанію, яка під час війни постачала в рф засоби тактичної медицини: фото

20:29, 4 січня 2024
Товари переправляли до рф через одну з європейських країн, де фігуранти створили підконтрольну фірму, яка замовляла товар нібито для продажу в ЄС.
СБУ викрила компанію, яка під час війни постачала в рф засоби тактичної медицини: фото
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Служба безпеки України повідомила, що викрила одне із підприємств на Київщині, яке здійснювало оптові поставки засобів тактичної медицини до рф. Про це йдеться у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що в організації оборудки підозрюється власник однієї з найбільших компаній в Україні, що виготовляє вироби з гуми та пластмаси, у тому числі для військового спорядження.

«За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років ділки переправили до рф декілька партій тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн у гривневому еквіваленті», - сказано у повідомленні.

За даними слідства, нелегальний маршрут пролягав через одну з європейських країн, де фігуранти створили підконтрольну фірму, яка замовляла товар нібито для продажу в ЄС. При цьому насправді, після одержання продукції, іноземна структура відправляла вироби в росію.

«На території країни-агресора тактичні медзасоби потрапляли до підсанкційних компаній рф, що спеціалізуються на постачанні амуніції для російських військ.

У подальшому продукція надходила до індивідуальних аптечок рашистів, які воюють проти Сил оборони України», - повідомляють у СБУ.

Також окупанти направляли медзасоби до російських військових шпиталів у тимчасово окупованих регіонах України.

Як встановило розслідування, для маскування злочинної діяльності власник української компанії займався «розкруткою» власного іміджу як волонтера, що передає медичні товари українським бійцям.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів, а також в їхніх офісах та виробничих і складських приміщеннях підприємства, виявлено мобільні телефони, комп’ютери та документацію із доказами оборудки.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили власнику компанії про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна.

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