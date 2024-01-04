Руслан Стефанчук пояснив ідею тез від МЗС для нардепів перед поїздками за кордон

За словам спікера парламенту Руслана Стефанчука, «ми всі маємо виступати одним голосом».

Фото: vikna.tv

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що отримання тез народними обранцями від МЗС перед закордонними відрядженнями має сприяти впровадженню принципу державної політики «one voice» на міжнародній арені. Про це він сказав в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

За його словами, питання отримання тез від МЗС, які набули чинності в розпорядженні стосовно закордонних відряджень, «викликало великий шквал обговорень».

«Хочу нагадати, що в період воєнного стану дуже важливий one voice від держави. І ті, хто критикують це, виїжджаючи у відрядження, все одно отримують такі тези, тому що така державна політика», - сказав нардеп.

Стефанчук додав, що депутати при таких поїздках за кордон «можуть говорити від себе що завгодно».

«Але з основних питань (зброя, фінанси, допомога Україні, санкційна підтримка) ми всі маємо виступати одним голосом. І саме для цього такі тези мають надаватися», - наголосив голова Ради.

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