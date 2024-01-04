Валерій Залужний виступив проти залучення до армії ув’язнених і судимих

Під час засідання комітету Ради Валерій Залужний заявив, що кожне життя будуть намагатись зберегти.

Як раніше повідомлялося, комітет Верховної Ради розпочав розгляд нового законопроекту про мобілізацію. На Комітет приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.

Головнокомандувач Валерій Залужний з деякими запропонованими нормами жорстко не погоджувався. Про це повідомляє NV з посиланням на своє джерело у комітеті.

«Він виступив проти норми про залучення до армії ув’язнених і судимих. Він каже: армія це що, для поганих людей? Це не так. Але він також сказав: мені треба люди, росіяни вже призвали 400 тис. і на червень готують ще декілька сотень тисяч, до 400 тис. Ким мені воювати? Або звертатись до світу і там просити людей або ви йдіть воюйте, якщо не забезпечите», - сказав нардеп.

За його словам, Залужний говорив, що кожне життя будуть намагатись зберегти. «На кожного призваного по 80 днів навчання буде. Але дайте мені людей», — переповідає слова Головнокомандуючого співрозмовник NV.

Раніше ми писали, що радник керівника Офісу Президента, голова Нацфонду інвестицій та голова наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофій Милованов запропонував новий підхід до мобілізації. Він пропонує мобілізовувати людей через «лотерею або жеребкування».

Додамо, що законопроект про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру готується до ухвалення в цілому.

Крім того, Валерій Залужний та Рустем Умєров наголосили, що посилення мобілізації має визначальне значення у воєнний час, оскільки від цього залежить здатність країни захищати свою територію. Вони підкреслили готовність до внесення змін у законопроект, зокрема видалення антиконституційних положень та удосконалення тексту документа.

Разом з тим, у Комітеті з питань оборони не виключають, що можуть повернути законопроект про мобілізацію Кабміну на доопрацювання.

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