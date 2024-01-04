Комітет Верховної Ради розпочав розгляд нового законопроекту про мобілізацію, — Давид Арахамія

Комітет Верховної Ради розпочав розгляд нового законопроекту про мобілізацію. Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Він зазначив, що обговорення законопроекту триватиме декілька днів.
Арахамія додав, що в депутатів від виборців є багато питань стосовно мобілізації, тож для відповідей на Комітет приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.
"Буду повідомляти про хід розгляду законопроекта в комітеті", - сказав Арахамія.
Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, як зміниться перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову.
Крім того, ми писали, що військовозобов’язані повинні зареєструвати Електронний кабінет, куди прийде повістка, а поліцейські зможуть перевірити цю реєстрацію.
На ухилянтів у законопроекті про посилення мобілізації накладуть заборону керувати авто, брати кредити та купувати нерухомість.
Відмова від проходження медичного огляду буде вважатися ухиленням від призову і каратися позбавленням волі до 5 років.
Раніше уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у законопроєкті про мобілізацію є норми, що суперечать Конституції.
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