Комітет Верховної Ради розпочав розгляд нового законопроекту про мобілізацію, — Давид Арахамія

Глава фракції «Слуга народа» зазначив, що обговорення законопроекту триватиме декілька днів.

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Комітет Верховної Ради розпочав розгляд нового законопроекту про мобілізацію. Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він зазначив, що обговорення законопроекту триватиме декілька днів.

Арахамія додав, що в депутатів від виборців є багато питань стосовно мобілізації, тож для відповідей на Комітет приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.

"Буду повідомляти про хід розгляду законопроекта в комітеті", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, як зміниться перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову.

Крім того, ми писали, що військовозобов’язані повинні зареєструвати Електронний кабінет, куди прийде повістка, а поліцейські зможуть перевірити цю реєстрацію.

На ухилянтів у законопроекті про посилення мобілізації накладуть заборону керувати авто, брати кредити та купувати нерухомість.

Відмова від проходження медичного огляду буде вважатися ухиленням від призову і каратися позбавленням волі до 5 років.

Раніше уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у законопроєкті про мобілізацію є норми, що суперечать Конституції.

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