Як зміниться перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову, - законопроект про посилення мобілізації

У кого залишиться право на відстрочку, а у кого – ні.

Як раніше повідомлялося, 25 грудня у Верховній Раді зареєстрували законопроект про мобілізацію 10378 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».

Зокрема зміни вносяться до статті 23 закону про мобілізацію, яка регулює питання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації

Так, зміни торкаються таких осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації як військовозобов’язані:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю І чи ІІ групи (було – « визнані в установленому порядку особами з інвалідністю») або відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до 6 місяців (з наступним проходженням ВЛК);

або відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до 6 місяців (з наступним проходженням ВЛК); зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками, які за висновком МСЕК чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду (було – батьками своїми чи дружини (чоловіка) ;

(було – які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю І чи II групи та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду (було – які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати) ;

та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати) опікуни особи з інвалідністю І чи ІІ групи, визнаної судом недієздатною;

члени сім’ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю I групи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи (не більше одного члена сім’ї) за умови, за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду ;

члени сім’ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю II групи або особи, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, зайняті постійним доглядом за такими особами (не більше одного члена сім’ї) за умови, за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;

(було – опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд);

жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком

до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (було – неповнолітню дитину (дітей) ;

і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (було – ; жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

вагітні жінки;

діючі народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим (було – усі нардепи);

народні депутати України депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим (було – усі нардепи); працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, розвідувального органу Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Управління державної охорони України;

(отже, зі списку викреслені Бюро економічної безпеки та Державна виконавча служба, натомість додана розвідка Міноборони)

інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках тощо (в іншій частині переліку – без змін).

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈ та вищої̈ освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом), а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти; наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи на повну ставку ;

професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи ; жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції. Зокрема, жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час АТО, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Тобто, з цього переліку чомусь прибрали діда та бабу тощо (в іншій частині переліку – без змін).

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Законопроект також передбачає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

При цьому стосовно більшості категорій пропонується, аби рішення про надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації приймалося місцевими органами виконавчої влади в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Автор: Наталя Мамченко

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