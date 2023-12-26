Как изменится перечень лиц, имеющих право на отсрочку от призыва, – законопроект об усилении мобилизации

У кого останется право на отсрочку, а у кого – нет.

Как ранее сообщалось, 25 декабря в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о мобилизации 10378 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».

В частности, изменения вносятся в статью 23 закона о мобилизации, которая регулирует вопросы отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Так, изменения затрагивают таких лиц, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации как военнообязанные:

признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью I или II группы (было - «признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью») или в соответствии с заключением ВЛК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев (с последующим прохождением ВЛК );

занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями, которые по заключению МСЭК или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе (было – «родителями своими или жены (супруга)»;

имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода (было – имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать);

– имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать); опекуны лица с инвалидностью I или II группы, признанной судом недееспособным;

члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью I группы, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы (не более одного члена семьи) при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ими ухода;

члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью II группы или лица, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, занятые постоянным уходом за такими лицами (не более одного члена семьи при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;

(было – опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход);

женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» (было – несовершеннолетнего ребенка (детей);

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

беременные женщины;

действующие народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым (было – все нардепы);

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, разведывательного орган Министерства обороны Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Управления государственной охраны Украины;

(следовательно, из списка вычеркнуты Бюро экономической безопасности и Государственная исполнительная служба, вместо этого добавлена разведка Минобороны)

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях и т.п. (в другой части перечня – без изменений).

Призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученный по одной специальности (специальности), а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формами получения образования;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы на полную ставку;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции. В частности, женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения. То есть, из этого перечня почему-то убрали деда и бабу и т.д. (в другой части перечня – без изменений).

Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Законопроект также предусматривает, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Такие лица могут быть призваны на военную службу по их согласию.

При этом по большинству категорий предлагается, чтобы решение о предоставлении военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации принималось местными органами исполнительной власти в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Автор: Наталья Мамченко

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