В Украине заочно осудили прокремлевского блоггера-пропагандиста Юрия Подоляку

Юрий Подоляка, оправдывающий вооруженную агрессию рф против Украины, заочно получил 12 лет лишения свободы.

В Украине к 12 годам лишения свободы приговорен блогер-миллионник, который оправдывает вооруженную агрессию рф. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Речь идет о Юрии Подоляке.

В прокуратуре отметили, что 48-летний мужчина родился и долгое время проживал в Сумах, однако с 2014 года уехал в рф и в настоящее время распространяет информацию с территории государства-агрессора. Он называет себя главным спикером войны и, по его словам, помогает россиянам «мобилизоваться и держать информационный удар».

Оправдывая поражения военных рф, блоггер рассказывает подписчикам, что украинские военнослужащие «прикрывшись мирным населением, осуществляют военные переброски», а гуманитарная катастрофа в оккупированных россией городах «вызвана в первую очередь действиями со стороны Киева».

Поскольку блогер отсутствует в Украине, в его отношении осуществлялось специальное судебное производство. В то же время, по ходатайству следователя, согласованного прокурором, на имущество обвиняемого, которое находится на территории Сумской области, решением суда наложен арест.

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