В Україні заочно засудили прокремлівського блогера-пропагандиста Юрія Подоляку

Юрій Подоляка, який виправдовує збройну агресію рф проти України, заочно отримав 12 років позбавлення волі.

В Україні до 12 років позбавлення волі засуджено блогера-мільйонника, який виправдовує збройну агресію рф. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Йдеться про Юрія Подоляку.

У прокуратурі зазначили, що 48-річний чоловік народився та тривалий час проживав у Сумах, однак з 2014 року виїхав у рф та на даний час здійснює поширення інформації з території держави-агресора. Він називає себе головним спікером війни та, за його словами, допомагає росіянам «мобилизоваться и держать информационный удар».

Виправдовуючи поразки військових рф, блогер розповідає підписникам, що українські військовослужбовці «прикрывшись мирным населением, осуществляют военные переброски», а гуманітарна катастрофа в окупованих росією містах «вызванная в первую очередь действиями со стороны Киева».

Оскільки блогер відсутній в Україні, стосовно нього здійснювалось спеціальне судове провадження. Водночас за клопотанням слідчого, погодженого прокурором, на майно обвинуваченого, яке знаходиться на території Сумської області рішенням суду накладено арешт.

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