Намагалися нелегально перетнути кордон: на Закарпатті затримали двох «туристів», фото

Чоловіки намагалися потрапити у Румунію.

Державна прикордонна служба України повідомила, що на Закарпатті прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що двох відпочивальників, які нібито мали намір піднятися на Говерлу, затримали прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону.

«Підозру викликало легковажне ставлення до походу одного з туристів: у нього не було ні теплого одягу, ні спорядження», - сказано у повідомленні.

Прикордонники додали, що під час розмови з‘ясувалося, що чоловіки вирішили підкорювати не українську гору, а кордон з Румунією.

Раніше ми писали, що троє ухилянтів вирушили в «різдвяний тур» Тисою до Угорщини за $17 тисяч, але подорож провалился.

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