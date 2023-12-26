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Пытались нелегально пересечь границу: на Закарпатье задержали двух «туристов», фото

20:48, 26 декабря 2023
Мужчины пытались попасть в Румынию.
Пытались нелегально пересечь границу: на Закарпатье задержали двух «туристов», фото
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Государственная пограничная служба Украины сообщила, что на Закарпатье пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что двоих отдыхающих, якобы намеревавшихся подняться на Говерлу, задержали пограничники отдела «Деловое» Мукачевского отряда.

«Подозрение вызвало легкомысленное отношение к походу одного из туристов: у него не было ни теплой одежды, ни снаряжения», - говорится в сообщении.

Пограничники добавили, что во время разговора выяснилось, что мужчины решили покорять не украинскую гору, а границу с Румынией.

Ранее сообщалось, что трое уклонистов отправились в «рождественский тур» по Тисе в Венгрию за $17 тысяч, но путешествие провалилось.

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