Трое уклонистов отправились в «рождественский тур» по Тисе в Венгрию за $17 тысяч, но путешествие провалилось, видео

Мужчины пытались незаконно пересечь государственную границу на резиновой лодке.

В рождественскую ночь пограничники на Закарпатье задержали троих мужчин, незаконно пытавшихся пересечь государственную границу на резиновой лодке. Об этом сообщает Госпогранслужба.

За такое "путешествие" трое мужчин заплатили $17000.

"Сборная гребцов" не одолела Тису в рождественскую ночь. За "рождественский тур" на резиновой лодке в Венгрию трое мужчин заплатили $17000. Но бесплатно получили протоколы об админправонарушениях", - говорится в сообщении ГНСУ.

Пограничники отмечают, что в предрождественскую неделю пограничники Мукачевского отряда задержали 46 нарушителей границы.

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