В Одессе вооруженная банда нападала на банки и инкассаторов

В Одессе судили организатора и 4 члена банды, которые нападали на банковские учреждения и инкассаторов. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Организатору и одному из сообщников назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, другим трем – 9 лет лишения свободы.
Кроме того, применена специальная конфискация к орудиям совершения преступлений (автомобилей, оружия, бронежилетов и т.п.) в доход государства, передав на нужды ВСУ.
Как сообщается, в марте 2020 года лидер группировки вместе с другими готовились к совершению нападения на банк: вооружились огнестрельным оружием, радиостанциями и радиолокационным оборудованием, вязаными масками и другими предметами, предварительно заготовленными для использования во время разбойного нападения.
Довести свой преступный план до конца не смогли, поскольку были задержаны.
В ходе проведения обысков в транспортных средствах, на которых перемещались осужденные, изъято значительное количество оружия и патронов, предметы для маскировки, перчатки, автомобильные номерные знаки и другие вещественные доказательства.
Также доказано, что в сентябре 2018 злоумышленники совершили разбойное нападение на инкассаторов и завладели более 3,3 млн гривен.
По этому эпизоду к 8 годам заключения с конфискацией имущества приговорен еще один сообщник.
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