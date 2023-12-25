В Одессе вооруженная банда нападала на банки и инкассаторов

В 2018 году они украли более 3,3 млн грн после нападения на инкассаторов.

Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе судили организатора и 4 члена банды, которые нападали на банковские учреждения и инкассаторов. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Организатору и одному из сообщников назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, другим трем – 9 лет лишения свободы.

Кроме того, применена специальная конфискация к орудиям совершения преступлений (автомобилей, оружия, бронежилетов и т.п.) в доход государства, передав на нужды ВСУ.

Как сообщается, в марте 2020 года лидер группировки вместе с другими готовились к совершению нападения на банк: вооружились огнестрельным оружием, радиостанциями и радиолокационным оборудованием, вязаными масками и другими предметами, предварительно заготовленными для использования во время разбойного нападения.

Довести свой преступный план до конца не смогли, поскольку были задержаны.

В ходе проведения обысков в транспортных средствах, на которых перемещались осужденные, изъято значительное количество оружия и патронов, предметы для маскировки, перчатки, автомобильные номерные знаки и другие вещественные доказательства.

Также доказано, что в сентябре 2018 злоумышленники совершили разбойное нападение на инкассаторов и завладели более 3,3 млн гривен.

По этому эпизоду к 8 годам заключения с конфискацией имущества приговорен еще один сообщник.

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