В Одесі озброєна банда нападала на банки та інкасаторів

У 2018 році вони викрали понад 3,3 млн грн після нападу на інкасаторів.

Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі судили організатора та 4 членів банди, які нападали на банківські установи та інкасаторів.Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Організатору та одному із спільників призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі, іншим трьом – 9 років позбавлення волі.

Крім того, застосовано спеціальну конфіскацію до знарядь вчинення злочинів (автомобілів, зброї, бронежилетів тощо) в дохід держави, передавши на потреби ЗСУ.

Як повідомляється, у березні 2020 року лідер угруповання разом з іншими готувались до вчинення нападу на банк: озброїлись вогнепальною зброєю, радіостанціями та радіолокаційним обладнанням, в’язаними масками та іншими предметами, заздалегідь заготовленими для використання їх під час розбійного нападу.

Довести свій злочинний план до кінця вони не змогли, оскільки були затримані.

У ході проведення обшуків у транспортних засобах, на яких переміщувались засуджені, вилучено значну кількість зброї та набоїв до неї, предмети для маскування, рукавички, автомобільні номерні знаки та інші речові докази.

Також доведено, що у вересні 2018 року зловмисники скоїли розбійний напад на інкасаторів та заволоділи понад 3,3 млн гривень.

За цим епізодом до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено ще одного спільника.

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