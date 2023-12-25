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Українцям в Норвегії знизять вимоги стосовно тривалості перебування у країні, щоб працевлаштовуватися

22:59, 25 грудня 2023
Українці зможуть працевлаштовуватися водіями автобусів та вантажівок.
Українцям в Норвегії знизять вимоги стосовно тривалості перебування у країні, щоб працевлаштовуватися
Джерело фото: ukrhealth
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У Норвегії розглядають можливість дозволити українським біженцям працювати водіями автобусів, щоб заповнити вакансії в транспортній галузі, – повідомляє видання e24.no.

Поточно для громадян з країн поза ЄС, серед яких українці, існує обмеження у чотири роки перебування в країні для отримання роботи. Однак чимало українських біженців мають досвід у водінні автобусів у своїй країні, і це обмеження ускладнює їм знайти роботу в Норвегії.

Уряд Норвегії розглядає законопроект, який дозволить українським біженцям працевлаштовуватися водіями автобусів та вантажівок, знизивши вимоги стосовно тривалості перебування у країні. Ця ініціатива має на меті розв'язання проблеми нестачі водіїв у транспортній сфері.

Міністерство транспорту пропонує визнати досвід українських водіїв та зменшити вимоги для отримання роботи. Також Міністерство праці та інклюзії пропонує тимчасово звільнити водіїв від вимоги про чотирирічне проживання у країні, якщо вони нададуть відповідну довідку з поліції своєї країни.

З огляду на приблизно 70 тисяч українців, що прибули до Норвегії внаслідок війни, приблизно сотні з них мають досвід водіїв автобусів. Одна з транспортних компаній відзначила, що ця зміна закону може допомогти залучити близько 200 українських водіїв до роботи в Норвегії.

Експерти вважають, що це тимчасове полегшення законодавства буде вигідним для всіх: біженці отримають можливість працевлаштування, влада збере податкові надходження, а транспортна галузь заповнить вакансії.

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