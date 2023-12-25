Арахамія, Стефанчук та Корнієнко пропонують встановити новий святковий день - День подяки Богові

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрували законопроект про новий святковий день.

Як відомо, в Україні 25 грудня - Різдво Христове - наразі робочий день. Також робочим днем буде 1 січня, оскільки під час воєнного стану вихідні не переносяться.

Разом з тим, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 25 грудня зареєстрували законопроект 10371 про новий святковий день - День подяки Богові. Текст законопроекту відсутній. Однак раніше законопроект 9574 з подібною назвою реєстрував нардеп Георгій Мазурашу.

Нагадаємо, законопроект, що регулює посилення мобілізації в України, Кабмін має внести на Різдво, 25 грудня, заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Також він зазначив, що військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових.

Раніше ми писали, що електронні сповіщення військовозобовʼязаним не будуть розсилати у Дії, але ніщо не заважає робити це через месенджери чи смс за прикладом судових повісток

Автор: Наталя Мамченко

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