Арахамия, Стефанчук и Корниенко предлагают установить новый праздничный день - День благодарения Богу

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировали законопроект о новом праздничном дне.

Как известно, в Украине 25 декабря - Рождество Христово - рабочий день. Также рабочим днем будет 1 января, поскольку во время военного положения выходные не переносятся.

Вместе с тем, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 25 декабря зарегистрировали законопроект 10371 о новом праздничном дне - День благодарения Богу. Текст законопроекта отсутствует. Однако ранее законопроект 9574 с подобным названием регистрировал нардеп Георгий Мазурашу.

Напомним, законопроект, регулирующий усиление мобилизации в Украине, Кабмин должен внести на Рождество, 25 декабря, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Также он отметил, что военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военных.

Ранее мы писали, что Электронные уведомления военнообязанным не будут рассылать в Дії, но ничто не мешает делать это через мессенджеры или смс по примеру судебных повесток.

Автор: Наталья Мамченко

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