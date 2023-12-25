Назначение субсидии: зачислят ли к совокупному доходу проценты от размещенного депозита

ПФ отметил, что доходы от размещения депозитов не учитываются в среднемесячный совокупный доход семьи.

Фото: tsn.ua

Пенсионный фон Украины объяснил, будут ли зачислены к среднемесячному совокупному доходу для назначения субсидии начисленные банком проценты от размещенного депозита. Ответ на этот вопрос был обнародован в пресс-службе ведомства.

ПФ отметил, что доходы от размещения депозитов не учитываются в среднемесячный совокупный доход семьи (пункт 7 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 632).

«В то же время следует отметить, что если кто-либо из состава домохозяйства на 1 число месяца, из которого назначается жилищная субсидия, имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен, – жилищная субсидия в таком случае не назначается», - добавили в ПФ.

Также в ПФУ сообщили социальные нормы жилья, в пределах которых предоставляется льгот.

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