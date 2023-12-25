Призначення субсидії: чи зарахують до сукупного доходу відсотки від розміщеного депозиту

ПФ зазначив, що доходи від розміщення депозитів не враховуються до середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Фото: tsn.ua

Пенсійний фон України пояснив, чи будуть зараховані до середньомісячного сукупного доходу для призначення субсидії нараховані банком відсотки від розміщеного депозиту. Відповідь на це питання оприлюднили у пресслужбі відомства.

ПФ зазначив, що доходи від розміщення депозитів не враховуються до середньомісячного сукупного доходу сім'ї (пункт 7 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632).

«Водночас варто зазначити, що якщо будь-хто зі складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, – житлова субсидія у такому випадку не призначається», - додали у ПФ.

Також у ПФУ повідомили соціальні норми житла, у межах яких надається пільга.

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