У Німеччині нетверезий Санта врізався у фасад будинку

Нетверезий чоловік у костюмі Санта-Клауса врізався автомобілем у фасад будинку.

Джерело фото: vikna

У Тюрингії, що в Німеччині, чоловік у костюмі Санта-Клауса намагався роздавати подарунки вночі у місті Мюльхаузен, проте він врізався у фасад будинку автомобілем, – повідомляє DW.

Правоохоронці повідомили, що «Санта-Клаус» не впорався з керуванням і зіткнувся з фасадом будинку та припаркованою машиною.

«Фасад будинку був серйозно пошкоджений, проте різдвяні подарунки, що належали «Санта Клаусу», не постраждали», - зазначили у поліції.

Свідок аварії повідомив поліцію про інцидент. Під час перевірок стало зрозуміло, що «Санта-Клаус» був неспроможний керувати автомобілем. Його подорож була припинена, й у нього взяли зразок крові.

Водійське посвідчення у «Санта-Клауса» було відібрано, йому пред'явлено підозру у керуванні у нетверезому стані. Однак він заявив, що подарунки будуть доставлені наступного дня.

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