Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Марьяна Безуглая заявила, что можно было бы ротировать тех, кто долго находится в тылу

По словам Марьяны Безуглой, можно было бы ротировать тысячи тех лиц, которые служат в тылу, но в законопроекте эту норму предлагают убрать.

Сообщения о подозрении отличается от обвинительного акта в части даты совершения преступления, - Верховный Суд решил, допустимо ли это

Различное по содержанию изложение в письменном уведомлении о подозрении и обвинительном акте фактических обстоятельств уголовного правонарушения в части даты совершения противоправного деяния никак не свидетельствует о нарушении требований уголовного процессуального закона.

На должности судей апелляционных судов претендуют уже 202 кандидата

Больше всего желающих – стать судьями уголовной специализации

По примеру судебных повесток через мессенджеры или смс: каким образом могут рассылать электронные уведомления военнообязанным

Электронные уведомления военнообязанным не будут рассылать в Дії, но ничто не мешает делать это через мессенджеры или смс по примеру судебных повесток.

Если подозреваемая судья находится в Крыму, объявление в международный розыск не требуется, — Верховный Суд

Адвокат экс-судьи Севастопольского апелляционного хозяйственного суда, которая на конкурсной основе была назначена на должность «судьи» на оккупированной территории АРК и продолжила «осуществлять правосудие» от имени рф, считал, что для соблюдения процедуры ее нужно было объявить в международный розыск.

  1. В мире

В Германии нетрезвый Санта врезался в фасад дома

22:38, 25 декабря 2023
Нетрезвый мужчина в костюме Санта-Клауса врезался автомобилем в фасад дома.
В Германии нетрезвый Санта врезался в фасад дома
Источник фото: vikna
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Тюрингии, что в Германии, мужчина в костюме Санта-Клауса пытался раздавать подарки ночью в городе Мюльхаузен, однако он врезался в фасад дома автомобилем, - сообщает DW.

Правоохранители сообщили, что "Санта-Клаус" не справился с управлением и столкнулся с фасадом дома и припаркованной машиной.

"Фасад дома был серьезно поврежден, однако рождественские подарки, принадлежавшие "Санта Клаусу", не пострадали", - отметили в полиции.

Свидетель аварии сообщил полиции об инциденте. Во время проверок стало понятно, что "Санта-Клаус" был не в состоянии управлять автомобилем. Его путешествие было прекращено, и у него взяли образец крови.

Водительское удостоверение у "Санта-Клауса" было отобрано, ему предъявлено подозрение в управлении в нетрезвом состоянии. Однако он заявил, что подарки будут доставлены на следующий день.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Софія Чорна
    Софія Чорна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ніна Вербицька
    Ніна Вербицька
    заступник голови П'ятого апеляційного адміністративного суду