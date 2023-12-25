В Германии нетрезвый Санта врезался в фасад дома

Нетрезвый мужчина в костюме Санта-Клауса врезался автомобилем в фасад дома.

Источник фото: vikna

В Тюрингии, что в Германии, мужчина в костюме Санта-Клауса пытался раздавать подарки ночью в городе Мюльхаузен, однако он врезался в фасад дома автомобилем, - сообщает DW.

Правоохранители сообщили, что "Санта-Клаус" не справился с управлением и столкнулся с фасадом дома и припаркованной машиной.

"Фасад дома был серьезно поврежден, однако рождественские подарки, принадлежавшие "Санта Клаусу", не пострадали", - отметили в полиции.

Свидетель аварии сообщил полиции об инциденте. Во время проверок стало понятно, что "Санта-Клаус" был не в состоянии управлять автомобилем. Его путешествие было прекращено, и у него взяли образец крови.

Водительское удостоверение у "Санта-Клауса" было отобрано, ему предъявлено подозрение в управлении в нетрезвом состоянии. Однако он заявил, что подарки будут доставлены на следующий день.

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