В Германии нетрезвый Санта врезался в фасад дома

В Тюрингии, что в Германии, мужчина в костюме Санта-Клауса пытался раздавать подарки ночью в городе Мюльхаузен, однако он врезался в фасад дома автомобилем, - сообщает DW.
Правоохранители сообщили, что "Санта-Клаус" не справился с управлением и столкнулся с фасадом дома и припаркованной машиной.
"Фасад дома был серьезно поврежден, однако рождественские подарки, принадлежавшие "Санта Клаусу", не пострадали", - отметили в полиции.
Свидетель аварии сообщил полиции об инциденте. Во время проверок стало понятно, что "Санта-Клаус" был не в состоянии управлять автомобилем. Его путешествие было прекращено, и у него взяли образец крови.
Водительское удостоверение у "Санта-Клауса" было отобрано, ему предъявлено подозрение в управлении в нетрезвом состоянии. Однако он заявил, что подарки будут доставлены на следующий день.
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