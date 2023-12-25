Украина оказала аварийную помощь энергосистеме Польши

Польский оператор подал запрос на активацию аварийной помощи из-за избытка электроэнергии в системе.

Украина помогла энергосистеме Польши, приняв излишек электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго.

"Сегодня ночью по запросу польского оператора PSE была активирована аварийная помощь для энергосистемы Польши общим объемом 3050 МВт-час. Это не коммерческий импорт, а именно один из видов аварийной помощи. Польская энергосистема ночью в праздничный день имела избыток электроэнергии и пригласила у стран-соседей помощи в ее потреблении", - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что сейчас электроэнергии, производимой украинскими электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

В результате потепления суточный максимум потребления 24 декабря был на 1% меньше по сравнению с показателями в предыдущее воскресенье - 17 декабря.

Экспорт электроэнергии 25 декабря нет. Импорт запланирован в течение всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы общим объемом 17 736 МВт-час.

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