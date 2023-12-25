Україна надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі

Польський оператор подав запит на активацію аварійної допомоги через надлишок електроенергії у системі.

Україна допомогла енергосистемі Польщі, прийнявши надлишок електроенергії. Про це повідомляє Укренерго.

"Сьогодні вночі на запит польського оператора PSE була активована аварійна допомога для енергосистеми Польщі загальним обсягом 3050 МВт-год. Це не комерційний імпорт, а саме один з видів аварійної допомоги. Польська енергосистема вночі в святковий день мала надлишок електроенергії і запросила у країн-сусідів допомоги у її споживанні", - йдеться у повідомленні.

Також у компанії зазначили, що зараз електроенергії, виробленої українськими електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

Внаслідок потепління добовий максимум споживання 24 грудня був на 1% менший порівняно із показниками попередньої неділі - 17 грудня.

Експорту електроенергії 25 грудня немає. Імпорт запланований упродовж всієї доби зі Словаччини, Румунії та Молдови загальним обсягом 17 736 МВт-год.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.