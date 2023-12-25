ВАКС оголосив вирок ексголові правління «Реал Банку» Агафонову — 11 років позбавлення волі

Колишнього голову правління ПАТ «Реал Банк» визнали винуватим у заволодінні та легалізації коштів.

У понеділок, 25 грудня, колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким колишнього голову Правління ПАТ «Реал Банк» визнано винуватим у заволодінні та легалізації коштів. Про це повідомила пресслужба САП.

«За вироком суду колишнього Голову Правління визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України та призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на строк 3 роки з конфіскацією всього належного йому майна і штрафом у розмірі 12 750 грн», - сказано у повідомленні.

Також колегія суддів ВАКС частково задовольнила цивільний позов Національного банку України та ухвалила стягнути з обвинуваченого понад 503 млн грн в якості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину. Крім того, задоволено цивільний позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ухвалено стягнути з обвинуваченого кошти у сумі понад 5,573 млн грн в якості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину.

У САП додали, що вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

САП не називає прізвище, але, за даними ЗМІ, мова йде про Володимира Агафонова.

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