Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Арахамія, Стефанчук та Корнієнко пропонують встановити новий святковий день - День подяки Богові

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрували законопроект про новий святковий день.

На посади суддів апеляційних судів претендують вже 202 кандидати

Більшість кандидатів планують стати суддями кримінальної спеціалізації

За прикладом судових повісток через месенджери чи смс: яким чином можуть розсилати електронні сповіщення військовозобовʼязаним

Електронні сповіщення військовозобовʼязаним не будуть розсилати у Дії, але ніщо не заважає робити це через месенджери чи смс за прикладом судових повісток.

Повідомлення про підозру відрізняється від обвинувального акта у частині дати скоєння злочину, - Верховний Суд виснував, чи це допустимо

Різний за змістом виклад у письмовому повідомленні про підозру та обвинувальному акті фактичних обставин кримінального правопорушення в частині дати скоєння протиправного діяння жодним чином не свідчить про порушення вимог кримінального процесуального закону.

Якщо підозрювана суддя знаходиться в Криму, оголошення в міжнародний розшук не потрібне, — Верховний Суд

Адвокат екс-судді Севастопольського апеляційного господарського суду, яка на конкурсній основі була призначена на посаду «судді» на окупованій території АРК і продовжила здійснювати «правосуддя» від імені рф, вважав, що для дотримання процедури її треба було оголосити у міжнародний розшук.

  1. В Україні

ВАКС оголосив вирок ексголові правління «Реал Банку» Агафонову — 11 років позбавлення волі

16:05, 25 грудня 2023
Колишнього голову правління ПАТ «Реал Банк» визнали винуватим у заволодінні та легалізації коштів.
ВАКС оголосив вирок ексголові правління «Реал Банку» Агафонову — 11 років позбавлення волі
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У понеділок, 25 грудня, колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким колишнього голову Правління ПАТ «Реал Банк» визнано винуватим у заволодінні та легалізації коштів. Про це повідомила пресслужба САП.

«За вироком суду колишнього Голову Правління визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України та призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на строк 3 роки з конфіскацією всього належного йому майна і штрафом у розмірі 12 750 грн», - сказано у повідомленні.

Також колегія суддів ВАКС частково задовольнила цивільний позов Національного банку України та ухвалила стягнути з обвинуваченого понад 503 млн грн в якості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину. Крім того, задоволено цивільний позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ухвалено стягнути з обвинуваченого кошти у сумі понад 5,573 млн грн в якості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину.

У САП додали, що вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

САП не називає прізвище, але, за даними ЗМІ, мова йде про Володимира Агафонова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Софія Чорна
    Софія Чорна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ніна Вербицька
    Ніна Вербицька
    заступник голови П'ятого апеляційного адміністративного суду