У Карпатах в Різдвяну ніч врятували туриста

Близько півночі чоловік зателефонував до поліції і повідомив, що втратив орієнтир на місцевості.

Джерело фото: zk.dsns.gov.ua

У Різдвяну ніч у Карпатах турист з Хмельницької області заблукав у лісовому масиві та потребував допомоги. Його рятували співробітники ДСНС, - повідомили у відомстві Закарпатської області.

«24 грудня о 23:30 на гарячу лінію «101» зателефонував громадянин 1997 року народження та повідомив, що втратив орієнтир на місцевості поблизу с. Ділове Рахівського району. Турист з Хмельницької області заблукав в лісовому масиві і почав замерзати», – йдеться у повідомленні.

На допомогу вирушили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення з міста Рахів у складі 4 осіб на одному автомобілі. Після обстеження лісового масиву о 04:49 вони знайшли туриста неподалік від Ялинського водоспаду. Після успішних пошуків чоловіка доставили до місця тимчасового проживання в місті Рахів.

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