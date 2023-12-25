В Карпатах в Рождественскую ночь спасли туриста в Рождественскую ночь

Около полуночи мужчина позвонил в полицию и сообщил, что потерял ориентир на местности.

Источник фото: zk.dsns.gov.ua

В Рождественскую ночь в Карпатах турист из Хмельницкой области заблудился в лесном массиве и нуждался в помощи. Его спасали сотрудники ГСЧС, - сообщили в ведомстве Закарпатской области.

"24 декабря в 23:30 на горячую линию "101" позвонил гражданин 1997 года рождения и сообщил, что потерял ориентир на местности вблизи с. Деловое Раховского района. Турист из Хмельницкой области заблудился в лесном массиве и начал замерзать", - говорится в сообщении.

На помощь отправились специалисты горного поисково-спасательного отделения из города Рахов в составе 4 человек на одном автомобиле. После обследования лесного массива в 04:49 они нашли туриста неподалеку от Ялинского водопада. После успешных поисков мужчину доставили к месту временного проживания в городе Рахов.

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