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  1. В Украине

Как подать заявление на регистрацию брака онлайн: подробности

22:00, 25 декабря 2023
Молодожены могут подать заявление о государственной регистрации брака через Дію.
Как подать заявление на регистрацию брака онлайн: подробности
Источник фото: ТСН
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На портале "Дія" появилась новая услуга, которая позволяет украинцам подать онлайн-заявление на регистрацию брака, - сообщает пресс-служба "Дії".

"Бракосочетание онлайн становится еще ближе! Теперь молодожены могут подать заявление о государственной регистрации брака полностью онлайн. А еще выбрать место, дату и формат церемонии. Даже ничего ксерить не надо", - подчеркивают в "Дії".

Процедура подачи заявки на брак осуществляется в несколько простых шагов:

  • Зайти на портал "Дія" и осуществить авторизацию.
  • Выбрать "Услуги", затем "Семья", и подать "Заявление о браке".
  • Заполнить заявление и выбрать детали церемонии.
  • Оплатить административный сбор карточкой и подписать электронной подписью.
  • Далее партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он или она также должны подписать его с ключом электронной цифровой подписи (КЭП).

После этого нужно только ожидать электронное письмо с дальнейшими инструкциями от выбранного Государственного регистрационно-гражданского состояния.

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