Як подати заяву на реєстрацію шлюбу онлайн: подробиці

На порталі "Дія" з'явилася нова послуга, яка дозволяє українцям подати онлайн-заяву на реєстрацію шлюбу, – повідомляє пресслужба "Дії".
"Одруження онлайн стає ще ближче! Тепер наречені можуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу повністю онлайн. А ще обрати місце, дату та формат церемонії. Навіть нічого ксерити не треба ", - підкреслюють у "Дії".
Процедура подання заявки на шлюб здійснюється у кілька простих кроків:
- Зайти на портал "Дія" та здійснити авторизацію.
- Вибрати "Послуги", потім "Сім'я", та подати "Заяву про шлюб".
- Заповнити заяву та обрати деталі церемонії.
- Сплатити адміністративний збір карткою та підписати електронним підписом.
- Далі партнер отримає посилання на заяву через електронну пошту. Він або вона також повинні підписати її з ключем електронного цифрового підпису (КЕП).
Після цього потрібно лише очікувати на електронний лист з подальшими інструкціями від обраного Державного реєстраційно-цивільного стану.
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