Як подати заяву на реєстрацію шлюбу онлайн: подробиці

Наречені можуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу через Дію.

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На порталі "Дія" з'явилася нова послуга, яка дозволяє українцям подати онлайн-заяву на реєстрацію шлюбу, – повідомляє пресслужба "Дії".

"Одруження онлайн стає ще ближче! Тепер наречені можуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу повністю онлайн. А ще обрати місце, дату та формат церемонії. Навіть нічого ксерити не треба ", - підкреслюють у "Дії".

Процедура подання заявки на шлюб здійснюється у кілька простих кроків:

Зайти на портал "Дія" та здійснити авторизацію.

Вибрати "Послуги", потім "Сім'я", та подати "Заяву про шлюб".

Заповнити заяву та обрати деталі церемонії.

Сплатити адміністративний збір карткою та підписати електронним підписом.

Далі партнер отримає посилання на заяву через електронну пошту. Він або вона також повинні підписати її з ключем електронного цифрового підпису (КЕП).

Після цього потрібно лише очікувати на електронний лист з подальшими інструкціями від обраного Державного реєстраційно-цивільного стану.

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