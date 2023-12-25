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Як подати заяву на реєстрацію шлюбу онлайн: подробиці

22:00, 25 грудня 2023
Наречені можуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу через Дію.
Як подати заяву на реєстрацію шлюбу онлайн: подробиці
Джерело фото: ТСН
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На порталі "Дія" з'явилася нова послуга, яка дозволяє українцям подати онлайн-заяву на реєстрацію шлюбу, – повідомляє пресслужба "Дії".

"Одруження онлайн стає ще ближче! Тепер наречені можуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу повністю онлайн. А ще обрати місце, дату та формат церемонії. Навіть нічого ксерити не треба ", - підкреслюють у "Дії".

Процедура подання заявки на шлюб здійснюється у кілька простих кроків:

  • Зайти на портал "Дія" та здійснити авторизацію.
  • Вибрати "Послуги", потім "Сім'я", та подати "Заяву про шлюб".
  • Заповнити заяву та обрати деталі церемонії.
  • Сплатити адміністративний збір карткою та підписати електронним підписом.
  • Далі партнер отримає посилання на заяву через електронну пошту. Він або вона також повинні підписати її з ключем електронного цифрового підпису (КЕП).

Після цього потрібно лише очікувати на електронний лист з подальшими інструкціями від обраного Державного реєстраційно-цивільного стану.

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