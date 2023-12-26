На Київщині чоловіки забили насмерть знайомого

49-річний потерпілий помер на місці події.

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру двом зловмисникам, які в селі Борщів Баришівської громади, вбили чоловіка. Про це повідомила пресслужба Поліції Київської області.

За словами правоохоронців, через конфлікт, який виник напередодні, правопорушники прийшли додому до чоловіка.

«Під час словесної перепалки вони почали наносити удари по обличчю, від яких потерпілий втратив рівновагу та впав на землю. Однак, кривдники продовжували завдавати йому тілесні ушкодження», - сказано у повідомленні.

Від отриманих травм 49-річний потерпілий помер на місці події.

22 і 30-річного зловмисників вже затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

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