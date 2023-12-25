На посади суддів апеляційних судів претендують вже 202 кандидати

Більшість кандидатів планують стати суддями кримінальної спеціалізації

Вища кваліфікаційна комісія суддів оновила перелік кандидатів на посади суддів апеляційних судів, які планують взяти участь у конкурсі на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

Так, з 202 кандидатів, 177 подали документи на участь у конкурсі на посади суддів загальних апеляційних судів, 15 – на посади суддів апеляційних адміністративних судів, 10 – на посади суддів апеляційних господарських судів.

Найбільшою популярністю поки що користується кримінальна спеціалізація – 99 кандидатів виявили бажання розглядати саме кримінальні справи. Розглядати цивільні справи поки що бажають 78 кандидатів.

Втім, слід зазначити, що спеціалізація в загальних апеляційних судах у певній мірі може бути умовною, адже у підсумку «фінальну» спеціалізацію зможуть визначити збори суддів того чи іншого апеляційного суду.

Переважна більшість кандидатів, які подають документи на конкурс – судді судів першої інстанції.

Втім, документи на конкурс подала також і діюча суддя Херсонського апеляційного суду, яка, ймовірно, за результатами конкурсу планує змінити суд.

Серед науковців-правників поки що найбільш активні представники Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого.

Також за посади суддів апеляційних судів планують змагатися помічник судді Вищого антикорупційного суду, працівники апарату Верховного Суду і помічник-консультант народного депутата.

Цікаво, що вкрай низьку активність поки що демонструють судді столичних судів першої інстанції. Відповідні документи подали лише четверо суддів столичних судів.

Нагадаємо, що конкурс на посади суддів апеляційних судів ВККС оголосила 14 вересня 2023 року. Строк подання документів – з 15 по 31 грудня.

Автор В’ячеслав Хрипун

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