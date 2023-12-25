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На должности судей апелляционных судов претендуют уже 202 кандидата

15:31, 25 декабря 2023
Больше всего желающих – стать судьями уголовной специализации
На должности судей апелляционных судов претендуют уже 202 кандидата
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Высшая квалификационная комиссия судей обновила список кандидатов на должности судей апелляционных судов, которые планируют принять участие в конкурсе на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

Так, из 202 кандидатов, 177 подали документы на участие в конкурсе на должности судей общих апелляционных судов, 15 – на должности судей апелляционных административных судов, 10 – на должности судей апелляционных хозяйственных судов.

Наибольшей популярностью пока пользуется уголовная специализация – 99 кандидатов изъявили желание рассматривать именно уголовные дела. Рассматривать гражданские дела пока желают 78 кандидатов.

Впрочем, следует отметить, что специализация в общих апелляционных судах в определенной степени может быть условной, ведь в итоге «финальную» специализацию сможет определить собрание судей того или иного апелляционного суда.

Подавляющее большинство кандидатов, подающих документы на конкурс – судьи судов первой инстанции.

Впрочем, документы на конкурс подала также и действующая судья Херсонского апелляционного суда, которая, по всей вероятности, по результатам конкурса планирует сменить суд.

Среди ученых-правоведов пока наиболее активны представители Национального юридического университета им. Я. Мудрого.

Также за должности судей апелляционных судов планируют соревноваться помощник судьи Высшего антикоррупционного суда, работники аппарата Верховного Суда и помощник-консультант народного депутата.

Интересно, что крайне низкую активность пока демонстрируют судьи столичных судов первой инстанции. Соответствующие документы подали только четыре судьи столичных судов.

Напомним, что конкурс на должности судей апелляционных судов ВККС объявила 14 сентября 2023 года. Срок подачи документов – с 15 по 31 декабря.

Автор Вячеслав Хрипун

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