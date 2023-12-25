По примеру судебных повесток через мессенджеры или смс: каким образом могут рассылать электронные уведомления военнообязанным

Электронные уведомления военнообязанным не будут рассылать в Дії, но ничто не мешает делать это через мессенджеры или смс по примеру судебных повесток.

Ранее мы писали, что министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что сейчас рассматривается возможность рассылать военнообязанным электронные уведомления для приглашения в ТЦК.

Министр добавил, что электронные приглашения получат мужчины, которые находятся как в Украине, так и за границей. «Если мы уже примем решение по категориям, приглашение пошлем всем», - отметил министр.

Минобороны работает над техническими решениями, чтобы этот процесс был цивилизованным. Также он отметил, что специалисты работают над базами данных. «Мы проанализировали разные базы данных, где-то девять, из разных министерств. Потом смотрим, как эти базы учесть», - сказал министр обороны Украины в интервью «Общественному».

Отвечая на вопрос о возможности получения приглашения в территориальный центр комплектации на смартфон в перспективе, Умеров заявил: «Мы работаем над этими техническими решениями».

В свою очередь, глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров отрицал любые планы по рассылке повесток через приложение «Дія».

По примеру судебных повесток

Однако и без Дії уже есть достаточно способов уведомить лицо. К примеру, в Украине активно используется рассылка сообщений через мессенджеры о задолженности за коммунальные услуги. А в судебной власти еще с 15 февраля 2023 года в дополнение к уже традиционным SMS-сообщениям реализована возможность отправки судебных повесток и вызовов с помощью мессенджера Viber.

Как писала «Судебно-юридическая газета», это автоматизированный сервис отправки. Сервис работает аналогично смс-сообщению, с фиксацией в автоматизированной системе документооборота суда факта отправки и факта доставки Viber участнику судебного процесса. И такой способ передачи определен процессуальными кодексами – «с использованием средств мобильной связи, обеспечивающих фиксацию сообщения или вызова».

Более конкретное закрепление этого механизма было прописано в законопроекте №8358 о дистанционном правосудии, которым предлагалось дополнить процессуальные кодексы, в том числе Кодекс админсудопроизводства (где гражданин, как правило, судится с государством) новыми статьями «Особенности судебных вызовов и сообщений на период военного действия чрезвычайного положения».

В них предусмотреть, что суд может вызвать или сообщать участникам дела и другим участникам судебного процесса, не имеющим официального электронного адреса, о дате, времени и месте первого судебного заседания по делу на известные средства коммуникации этих участников телефонограммой, СМС сообщением, электронной почтой, сообщением в мессенджерах.

В случае невозможности обеспечить сообщение таким способом – через объявление на официальном веб-портале судебной власти Украины.

Участник судебного процесса должен был бы посредством электронной почты, телефонограммы, СМС сообщения, сообщения в мессенджерах немедленно подтвердить суду о получении или ознакомлении с соответствующим вызовом или сообщением.

Законопроект предусматривал, что текст такого подтверждения сохраняется, а телефонное подтверждение записывается соответствующим работником аппарата суда и присоединяется к делу и считается надлежащим подтверждением уведомление участника судебного процесса.

В таком случае вызов или сообщение считается врученным участнику судебного процесса с момента поступления в суд подтверждения о получении или ознакомлении с вызовом или уведомлением.

Поэтому способов уведомить лицо и без Дії у государства более чем достаточно. Для этого необходимо иметь только контактные данные военнообязанного, в частности номер мобильного телефона. Какой способ будет избран авторами законопроекта о мобилизации – пока неизвестно.

Напомним, законопроект, регулирующий усиление мобилизации в Украине, Кабмин должен внести на Рождество, 25 декабря, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Также он отметил, что военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военных.

Автор: Наталья Мамченко

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