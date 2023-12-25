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По примеру судебных повесток через мессенджеры или смс: каким образом могут рассылать электронные уведомления военнообязанным

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По примеру судебных повесток через мессенджеры или смс: каким образом могут рассылать электронные уведомления военнообязанным

15:27, 25 декабря 2023
Электронные уведомления военнообязанным не будут рассылать в Дії, но ничто не мешает делать это через мессенджеры или смс по примеру судебных повесток.
По примеру судебных повесток через мессенджеры или смс: каким образом могут рассылать электронные уведомления военнообязанным
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Ранее мы писали, что министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что сейчас рассматривается возможность рассылать военнообязанным электронные уведомления для приглашения в ТЦК.

Министр добавил, что электронные приглашения получат мужчины, которые находятся как в Украине, так и за границей. «Если мы уже примем решение по категориям, приглашение пошлем всем», - отметил министр.

Минобороны работает над техническими решениями, чтобы этот процесс был цивилизованным. Также он отметил, что специалисты работают над базами данных. «Мы проанализировали разные базы данных, где-то девять, из разных министерств. Потом смотрим, как эти базы учесть», - сказал министр обороны Украины в интервью «Общественному».

Отвечая на вопрос о возможности получения приглашения в территориальный центр комплектации на смартфон в перспективе, Умеров заявил: «Мы работаем над этими техническими решениями».

В свою очередь, глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров отрицал любые планы по рассылке повесток через приложение «Дія».

По примеру судебных повесток

Однако и без Дії уже есть достаточно способов уведомить лицо. К примеру, в Украине активно используется рассылка сообщений через мессенджеры о задолженности за коммунальные услуги. А в судебной власти еще с 15 февраля 2023 года в дополнение к уже традиционным SMS-сообщениям реализована возможность отправки судебных повесток и вызовов с помощью мессенджера Viber.

Как писала «Судебно-юридическая газета», это автоматизированный сервис отправки. Сервис работает аналогично смс-сообщению, с фиксацией в автоматизированной системе документооборота суда факта отправки и факта доставки Viber участнику судебного процесса. И такой способ передачи определен процессуальными кодексами – «с использованием средств мобильной связи, обеспечивающих фиксацию сообщения или вызова».

Более конкретное закрепление этого механизма было прописано в законопроекте №8358 о дистанционном правосудии, которым предлагалось дополнить процессуальные кодексы, в том числе Кодекс админсудопроизводства (где гражданин, как правило, судится с государством) новыми статьями «Особенности судебных вызовов и сообщений на период военного действия чрезвычайного положения».

В них предусмотреть, что суд может вызвать или сообщать участникам дела и другим участникам судебного процесса, не имеющим официального электронного адреса, о дате, времени и месте первого судебного заседания по делу на известные средства коммуникации этих участников телефонограммой, СМС сообщением, электронной почтой, сообщением в мессенджерах.

В случае невозможности обеспечить сообщение таким способом – через объявление на официальном веб-портале судебной власти Украины.

Участник судебного процесса должен был бы посредством электронной почты, телефонограммы, СМС сообщения, сообщения в мессенджерах немедленно подтвердить суду о получении или ознакомлении с соответствующим вызовом или сообщением.

Законопроект предусматривал, что текст такого подтверждения сохраняется, а телефонное подтверждение записывается соответствующим работником аппарата суда и присоединяется к делу и считается надлежащим подтверждением уведомление участника судебного процесса.

В таком случае вызов или сообщение считается врученным участнику судебного процесса с момента поступления в суд подтверждения о получении или ознакомлении с вызовом или уведомлением.

Поэтому способов уведомить лицо и без Дії у государства более чем достаточно. Для этого необходимо иметь только контактные данные военнообязанного, в частности номер мобильного телефона. Какой способ будет избран авторами законопроекта о мобилизации – пока неизвестно.

Напомним, законопроект, регулирующий усиление мобилизации в Украине, Кабмин должен внести на Рождество, 25 декабря, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Также он отметил, что военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военных.

Автор: Наталья Мамченко

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