В Киевской области мужчины забили насмерть знакомого

49-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении двум злоумышленникам, которые в селе Борщев Барышевской общины, убили мужчину. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

По словам правоохранителей, из-за возникшего накануне конфликта правонарушители пришли домой к мужчине.

«Во время словесной перепалки они начали наносить удары по лицу, от которых потерпевший потерял равновесие и упал на землю. Однако обидчики продолжали наносить ему телесные повреждения», - говорится в сообщении.

От полученных травм 49-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

22 и 30-летнего злоумышленников уже задержали и поместили в изолятор временного содержания. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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