ВАКС объявил приговор экс-председателю правления «Реал Банка» Агафонову – 11 лет лишения свободы

Бывший председатель правления ПАО «Реал Банк» признан виновным в завладении и легализации средств.

В понедельник, 25 декабря, коллегия судей ВАКС объявила приговор, которым бывший председатель Правления ПАО «Реал Банк» признан виновным в завладении и легализации средств. Об этом сообщила пресс-служба САП.

«По приговору суда бывшего Председатель Правления признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины и назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в субъектах хозяйствования всех форм собственности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком 3 года с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и штрафом в размере 12 750 грн», - говорится в сообщении.

Также коллегия судей ВАКС частично удовлетворила гражданский иск Национального банка Украины и приняла взыскать с обвиняемого более 503 млн грн в качестве возмещения ущерба, причиненного в результате совершения преступления. Кроме того, удовлетворен гражданский иск Фонда гарантирования вкладов физических лиц и принято взыскать с обвиняемого средства в сумме более 5,573 млн грн в качестве возмещения ущерба, причиненного в результате совершения преступления.

В САП добавили, что приговор Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его оглашения, если он не будет обжалован в Апелляционную палату ВАКС.

САП не называет фамилию, но, по данным СМИ, речь идет о Владимире Агафонове.

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