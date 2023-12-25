Украинцам в Норвегии снизят требования относительно продолжительности пребывания в стране, чтобы трудоустраиваться

Украинцы смогут трудоустраиваться водителями автобусов и грузовиков.

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В Норвегии рассматривают возможность разрешить украинским беженцам работать водителями автобусов, чтобы заполнить вакансии в транспортной отрасли, - сообщает издание e24.no.

Поточно для граждан из стран вне ЕС, среди которых украинцы, существует ограничение в четыре года пребывания в стране для получения работы. Однако многие украинские беженцы имеют опыт в вождении автобусов в своей стране, и это ограничение затрудняет им найти работу в Норвегии.

Правительство Норвегии рассматривает законопроект, который позволит украинским беженцам трудоустраиваться водителями автобусов и грузовиков, снизив требования относительно продолжительности пребывания в стране. Эта инициатива имеет целью решение проблемы нехватки водителей в транспортной сфере.

Министерство транспорта предлагает признать опыт украинских водителей и уменьшить требования для получения работы. Также Министерство труда и инклюзии предлагает временно освободить водителей от требования о четырехлетнем проживании в стране, если они предоставят соответствующую справку из полиции своей страны.

Учитывая примерно 70 тысяч украинцев, прибывших в Норвегию в результате войны, примерно сотни из них имеют опыт водителей автобусов. Одна из транспортных компаний отметила, что это изменение закона может помочь привлечь около 200 украинских водителей к работе в Норвегии.

Эксперты считают, что это временное облегчение законодательства будет выгодным для всех: беженцы получат возможность трудоустройства, власти соберут налоговые поступления, а транспортная отрасль заполнит вакансии.

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