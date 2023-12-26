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  1. В Украине

Владельцы жилищных сертификатов могут забронировать деньги на покупку недвижимости в Дії: как подать заявление

13:18, 26 декабря 2023
Граждане, имеющие жилищные сертификаты в качестве компенсации за уничтоженное имущество, могут подать заявление на бронирование средств для приобретения нового дома.
Владельцы жилищных сертификатов могут забронировать деньги на покупку недвижимости в Дії: как подать заявление
Источник фото: Дія
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На прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важную новость для всех граждан Украины, которые в результате агрессии России полностью потеряли жилье – обмен жилищного сертификата на новое жилье.

Как отметила глава политической партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, прошлая неделя была тестовой, а теперь граждане, имеющие жилищные сертификаты как компенсацию за уничтоженное имущество, могут подать заявление на бронирование средств для приобретения нового дома.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно:

  1. Обновить приложение Дія до последней версии.
  2. В разделе «єВідновлення» открыть вкладку «Сертифікати на житло» и нажать «Забронювати кошти».
  3. В течение 5 рабочих дней вам поступит подтверждение в приложении Дія о том, что средства забронированы.
  4. После этого у вас будет 30 дней на оформление сделки купли-продажи новой жилой недвижимости. Если вы не успеете за это время, придется повторно подавать заявление на бронирование средств.

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