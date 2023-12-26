Владельцы жилищных сертификатов могут забронировать деньги на покупку недвижимости в Дії: как подать заявление

Граждане, имеющие жилищные сертификаты в качестве компенсации за уничтоженное имущество, могут подать заявление на бронирование средств для приобретения нового дома.

Источник фото: Дія

На прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важную новость для всех граждан Украины, которые в результате агрессии России полностью потеряли жилье – обмен жилищного сертификата на новое жилье.

Как отметила глава политической партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, прошлая неделя была тестовой, а теперь граждане, имеющие жилищные сертификаты как компенсацию за уничтоженное имущество, могут подать заявление на бронирование средств для приобретения нового дома.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно:

Обновить приложение Дія до последней версии. В разделе «єВідновлення» открыть вкладку «Сертифікати на житло» и нажать «Забронювати кошти». В течение 5 рабочих дней вам поступит подтверждение в приложении Дія о том, что средства забронированы. После этого у вас будет 30 дней на оформление сделки купли-продажи новой жилой недвижимости. Если вы не успеете за это время, придется повторно подавать заявление на бронирование средств.

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