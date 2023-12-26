Дерзкое ограбление в Киеве: суд наказал мужчину, который похитил у ребенка телефон

Мужчина признан виновным в совершении уголовного преступления.

Деснянский районный суд города Киева назначил наказание мужчине за разбойное нападение на ребенка. За совершенное злоумышленник восемь лет проведет за решеткой. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что событие произошло в октябре 2022 года. Тогда в столичную полицию поступило сообщение о разбойном нападении на ребенка у подъезда на бульваре Высоцкого Деснянского района.

Правоохранители установили, что злоумышленник зашел за 10-летним парнем в подъезд и угрожая ножом забрал у ребенка мобильный телефон. Полицейские разыскали подозреваемого и задержали его. Правоохранители изъяли похищенный мобильный телефон и вернули потерпевшему.

Злоумышленником оказался 30-летний уроженец Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина ограбил волонтера.

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