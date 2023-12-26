Зеленский провел Ставку: 2024 должен стать временем существенного роста внутреннего оборонного производства

На Ставке обсудили производство дронов, в частности, FPV и боеприпасов к ним.

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Президент Владимир Зеленский 26 декабря провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где рассматривались ключевые вопросы, в частности, по производству оружия и ситуации на фронте.

"Много деталей, в основном по планированию в следующем году и обеспечению наших Сил обороны и безопасности. Доклады Минстратегпрома, Минобороны, согласование Генерального штаба. Распределение заказов, увеличение количества производителей.

Сейчас уже сотни компаний задействованы в ключевых производствах, и я благодарен каждому предприятию, обеспечивающему нужный результат для наших воинов", — говорится в сообщении.

По словам Президента, 2024 год должен стать временем существенного роста внутреннего оборонного производства.

Также Зеленский отметил, что особое внимание обратили на производство всех видов нужных дронов, в частности, FPV и боеприпасов к ним.

"Украина должна стать способной обеспечивать все необходимые потребности в дронах. Как всегда, были доклады Главкома и командующих направлений по ситуации на фронте", - подытожил глава государства.

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