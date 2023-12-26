Военнообязанные должны зарегистрировать Электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию

Повестку смогут отправить в Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, а полицейские и работники ТЦК будут проверять регистрацию в таком кабинете.

Источник фото: Униан

Представители ТЦК и полицейские будут иметь с собой технические принадлежности с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов. Поэтому они смогут легко остановить лицо и проверить факт регистрации в этом Реестре. При этом они смогут производить фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов. Соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте 10378 Кабмина об усилении мобилизации.

Напомним, что у граждан появится новая обязанность в соответствии с новой редакцией статьи 22 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, а именно нужно будет зарегистрировать Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, который впоследствии установит Кабмин.

И в этот Электронный кабинет придет повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Также в качестве альтернативы повестка может быть отправлена гражданину на электронную почту.

Также предусмотрено, что военнообязанные в течение 60 дней с даты начала проведения мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продления обязаны уточнить свои учетные данные через центр предоставления административных услуг или электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или лично в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту своего пребывания или нахождения.

В целом, законопроектом предусмотрено, что повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть вручена гражданину лично:

в помещении ТЦК представителями ТЦК;

по месту жительства (пребывания) представителями ТЦК или полицейскими;

по месту работы представителями ТЦК, работодателем или полицейскими;

в общественных местах представителями ТЦК или полицейскими.

Повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте.

Уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, подтвержденные соответствующими документами, признаются:

препятствие стихийного характера, болезнь гражданина или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанный пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).

В период проведения мобилизации граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете или снятые (исключенные) с военного учета, обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять их по требованию уполномоченного представителя ТЦК (соответствующего подразделения Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки или разведывательного органа Министерства обороны) или полицейского.

При проверке документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский может осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации, а также использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов.

Военнообязанные и резервисты, не исполнившие обязанности, определенные частью третьей статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», в частности, не завели себе электронный кабинет с уточненными данными, по сообщению руководителя ТЦК вносятся в Единый реестр должников и к ним применяются следующие ограничения в виде:

запрета выезда за границу;

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничение права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями;

отказа в заключении кредитного договора, договора ссуды;

приостановка получения льгот и услуг от государства.

Временные меры прекращаются в случае выполнения военнообязанным или резервистом обязанностей определенных частью третьей статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» путем предоставления руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщения об исключении военнообязанного или резервиста из Единого реестра должников.

Автор: Наталя Мамченко

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