На Киевщине вспыхнула церковь 1896 года строения

Пожарные полтора часа сражались с огнем.

Источник фото: ГЧСЧ

На Киевщине спасатели ликвидировали пожары в двух церквях. Как сообщили в ГСЧС во вторник, 26 декабря, накануне вечером возник пожар в Свято-Михайловском храме в селе Храпачи Белоцерковского района. Церковь построена в 1896 году.

В течение полутора часов пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 300 кв.м.

Еще один пожар 25 декабря произошел в Церкви Рождества Богородицы в с. Новоселки Вышгородского района. Возгорание потушили на площади 2 кв.

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