На Київщини спалахнула церква 1896 року побудови

Вогнеборці півтори години боролися з вогнем.

Джерело фото: ДСНС

На Київщині рятувальники ліквідували пожежі у двох церквах. Як повідомили у ДСНС у вівторок, 26 грудня, напередодні ввечері виникла пожежа у Свято-Михайлівському храмі в селі Храпачі Білоцерківського району. Церкву збудовано 1896 року.

Упродовж півтори години вогнеборцям вдалося ліквідувати займання на площі 300 кв.м.

Ще одна пожежа 25 грудня сталася у Церкві Різдва Богородиці в с. Новосілки Вишгородського району. Загорання загасили на площі 2 кв.м.

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