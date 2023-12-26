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  1. В Україні

На Київщини спалахнула церква 1896 року побудови

14:13, 26 грудня 2023
Вогнеборці півтори години боролися з вогнем.
На Київщини спалахнула церква 1896 року побудови
Джерело фото: ДСНС
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На Київщині рятувальники ліквідували пожежі у двох церквах. Як повідомили у ДСНС у вівторок, 26 грудня, напередодні ввечері виникла пожежа у Свято-Михайлівському храмі в селі Храпачі Білоцерківського району. Церкву збудовано 1896 року.

Упродовж півтори години вогнеборцям вдалося ліквідувати займання на площі 300 кв.м.

Ще одна пожежа 25 грудня сталася у Церкві Різдва Богородиці в с. Новосілки Вишгородського району. Загорання загасили на площі 2 кв.м.

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