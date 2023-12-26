Момент влучання по ВДК «Новочеркаськ» потрапив на відео

В операції зі знищення корабля брали участь українські спецслужби.

Як відомо, 26 грудня українські військові знищили російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Згодом у мережі опублікували відео з моментом влучання по ВДК «Новочеркаськ» у Феодосії.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росіяни більше не зможуть використовувати десантний корабель «Новочеркаськ». Про це він заявив у коментарі «Радіо Свобода».

Він також додав, що в операції зі знищення корабля брали участь українські спецслужби.

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