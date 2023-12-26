Українські військові ліквідували великий російський десантний корабель «Новочеркаськ»

Услід за крейсером «Москва», прямує великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Тактична авіація Повітряних Сил знищила великий десантний корабель Чорноморського флоту рф «Новочеркаськ» в районі Феодосії.

Про це сказано у повідомленні у Повітряних Сил ЗС України.

Там розповіли, що тактична авіація атакувала крилатими ракетами десантний корабель «Новочеркаськ» близько 02:30 26 грудня.

Як зазначив Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, цього разу услід за флагманом ЧФ рф – крейсером «Москва», прямує великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Фото: соцмережі

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